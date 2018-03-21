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СК просит отпустить из СИЗО отца полковника Захарченко

Происшествия
21 марта, 12:37 дата обновления: 21 марта, 12:57 UTC+3

Следствие выступило с ходатайством в суд об изменении Виктору Захарченко меры пресечения с ареста на домашний арест

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Виктор Захарченко

Виктор Захарченко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следствие выступило с ходатайством в суд об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест обвиняемому в растрате 4 млн рублей из средств банка "Московское ипотечное агентство" ("МИА") Виктору Захарченко - отцу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщила адвокат Екатерина Кляйман.

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"Следствие выступило с ходатайством в суд об изменении Захарченко меры пресечения с ареста на домашний арест", - сказала адвокат.

По словам Кляйман, они давно выступали с ходатайством и просили следствие изменить Захарченко меру пресечения и отпустить под домашний арест. "Наконец-то они выступили с ходатайством в суд об изменении ему меры пресечения, заседание пройдет 22 марта в Басманном суде", - отметила она.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС о том, что следствие попросило отпустить из СИЗО другого фигуранта этого дела - советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина. Это ходатайство будет также рассмотрено Басманным судом 22 марта. При этом прокуратура в течение всего времени нахождения Корьевкина под стражей настаивала на его домашнем аресте, но суд был на стороне следствия, а срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

Дело отца Захарченко

Уголовное дело о растрате средств банка "МИА" было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления кредитной организации Сергея Гриба, который заочно арестован и находится в международном розыске. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ. Как считает следствие, Корьевкин взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта. С июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере около 150 тыс. рублей, чем причинил банку ущерб на 1,5 млн рублей.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму в 4 млн рублей.

 

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