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Причиной стрельбы в школе Шадринска мог стать конфликт между учениками

Происшествия
21 марта, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

13-летняя школьница во время урока выстрелила по одноклассникам из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, в тот момент, когда в классе не было учителя

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Школа №15 города Шадринска

Школа №15 города Шадринска

© Эдуард Кутыгин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Конфликт между учениками мог стать причиной стрельбы в школе №15 в городе Шадринске в Курганской области, где пострадали семеро детей. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент в школе Шадринска произошел в среду утром. По данным регионального управления МВД, во время перемены 13-летняя девочка из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов, от которых пострадали семь учеников седьмого класса. Один из школьников был доставлен в больницу. По данным пресс-службы городской администрации Шадринска, ни один ребенок серьезно не пострадал, у семерых, по данным полиции, синяки и ссадины.

"По предварительным данным, причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися. Известно, что ученица седьмого класса во время урока произвела выстрелы по одноклассникам из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу, в тот момент, когда в классе не было учителя. Преподаватель ушел в медицинский кабинет с другим учеником. Сейчас выясняется, как ученица пронесла пистолет", - сказали в пресс-службе.

Глава региона поручил разобраться с инцидентом

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил разобраться с инцидентом.

"Это чрезвычайное происшествие. Сразу, как только стало известно о нем, по моему заданию в Шадринск была направлена рабочая группа, ее возглавила уполномоченный... по правам ребенка Алена Лопатина, в составе группы также представители регионального департамента образования и науки. Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы пока делать рано, на месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы", - сказал журналистам Кокорин.

Детский омбудсмен региона сообщила ТАСС, что она прибыла в школу, где сейчас опрашиваются очевидцы произошедшего. "В самое ближайшее время мы установим причины произошедшего и попытаемся разобраться в возникшем конфликте", - подчеркнула Лопатина.

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Семиклассница, открывшая в среду стрельбу в школе Шадринска, воспитывалась бабушкой и мамой, сообщил ТАСС источник в образовательном учреждении.

"Отец с ней не проживает. Со слов мужчины, вчера он купил пневматический пистолет и дал пострелять дочери по банкам. Ребенок в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит", - сказала собеседница агентства.

В департаменте образования и науки Курганской области сообщили, что проверят, как была организована охрана в школе. "Если будут выявлены нарушения, то предпримем соответствующие меры", - сказали в департаменте.

Там уточнили, что вопросу охраны школ в регионе стали уделять пристальное внимание после инцидентов, которые произошли в начале года в образовательных учреждениях Пермского края и Бурятии.

Школа Шадринска работает в обычном режиме.

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