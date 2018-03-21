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В Крыму мужчина при попытке уничтожить нарколабораторию поджег себя и женщину

Происшествия
21 марта, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Следователи возбудили уголовные дела, подозреваемый арестован

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Симферополе ликвидировали подпольную нарколабораторию. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время спецоперации подозреваемый поджег лабораторию, себя и женщину, которая находилась с ним в момент задержания.

"Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Кустарный цех по изготовлению запрещенных веществ был организован в одном из частных домовладений на окраине Симферополя", - сказала Волк.

Во время спецоперации подозреваемый облил стол горючим веществом и поджег лабораторию. "Огонь перекинулся на стоящие на полу канистры со спиртосодержащей жидкостью и другими реагентами, а также на одежду фигуранта и женщины, которая там находилась", - сказала представитель МВД. Волк добавила, что полицейские совместно с региональным управлением МЧС России приняли меры к тушению пожара и оказанию первой помощи пострадавшим.

При обыске изъяли остатки химических реактивов в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК РФ, "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" УК РФ, "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ. Подозреваемый арестован.

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