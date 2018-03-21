Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-гендиректора Фонда капремонта Курской области подозревают в получении взятки

Происшествия
21 марта, 13:20 UTC+3 КУРСК КУРСК 21, марта. /ТАСС

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый получил взятку в виде "незаконной услуги по ремонту трех объектов его личной недвижимости" на сумму более 150 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУРСК, 21 марта. /ТАСС/. Следственный отдел по Центральному административному округу Курска СУ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора регионального Фонда капитального ремонта по подозрению в получении взятки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственным отделом по Центральному административному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Фонда "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере за незаконные действия", - сказали в пресс-службе СУ СК по региону.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, с февраля по август 2016 года генеральный директор Фонда получил взятку в виде "незаконной услуги по ремонту трех объектов его личной недвижимости" на сумму более 150 тыс. рублей.

"Взятка получена подозреваемым за общее покровительство двум фирмам при выполнении ими капремонтов многоквартирных домов. Будем разбираться конкретно, были ли конкретные просьбы, действия предприняты", - добавил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курская область Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Посол Китая не будет присутствовать на встрече в МИД РФ по Солсбери
5
Более 20 детей в Волоколамске госпитализированы с признаками интоксикации
6
Причиной стрельбы в школе Шадринска мог стать конфликт между учениками
7
В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов