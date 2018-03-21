Два человека погибли, 12 пострадали в ДТП с автобусом в Томской области

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ТОМСК, 21 марта. /ТАСС/. Девять детей и трое взрослых, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Томской области, еще два человека погибли, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"Всего в автобусе находилось 27 человек. В результате ДТП <…> двое погибли, травмировано 12, из них трое взрослых, девять детей", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кривошеинского района ТАСС сообщили, что в результате ДТП госпитализированы 11 человек. "Водители погибли, 11 человек травмированы: один с переломами, остальные с ушибами, все госпитализированы в районную больницу", - сказал уточнили в ЕДДС.

По данным регионального управления МВД, в больницу доставлены 14 человек, из них 11 - дети. Как уточнили ТАСС в Кривошеинской ЦРБ, трое взрослых получили переломы. "Всех доставили. Все обрабатываются, все лечатся. Очень много сидит в рентген-кабинете. У детей ушибы и ссадины, 11 детей. Трое взрослых с переломами, получается", - сообщила ТАСС сотрудник больницы.

На месте работают 15 человек, в распоряжении которых 9 единиц техники, в том числе скорые и пожарные автомобили. В ЕДДС уточнили, что незадолго до аварии в районе прошел снег, видимость могла ухудшиться.

Как сообщалось, ДТП произошло на трассе Томск - Колпашево в Кривошеинском районе.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в среду в Томской области около минус 4 градусов, облачно, местами идет снег. Экстренные службы региона ранее предупреждали о возможности возникновения гололеда на трассах.