Мосгорсуд оставил под стражей экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным заключение под стражу до 6 мая обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление Басманного суда Москвы об избрании Дереву меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила постановление судья.

Позиции сторон

Защита связывает заключение Дерева под стражу, спустя шесть лет после возбуждения уголовного дела, с его заявлениями о коррупции в Карачаево-Черкесии. "Дерев заявил о заказных убийствах в республике, о захвате власти в ней определенными кланами, о необходимости возвращения республики в российское правовое поле, и, спустя три месяца, он был арестован по уголовному делу, возбужденному шесть лет назад", - заявил в суде адвокат Кирилл Бельский.

Ссылаясь на плохое состояние здоровья Дерева, защита просила об освобождении его под домашний арест. "Защитой представлена квартира в центре Москвы, где есть возможность содержать Дерева на время следственных действий", - пояснил защитник.

Представитель прокуратуры также попросила суд освободить экс-сенатора под домашний арест в связи с наличием заболеваний и отсутствием сведений о его попытках скрыться или оказать давление на следствие.

По мнению следствия, освобождение Дерева осложнит сбор доказательств по делу. "Находясь на свободе, обвиняемый может оказать давление на свидетелей. Даже при задержании Дерев оказывал психологическое давление, угрожал сотрудникам правоохранительных органов и ранее давал указания свидетелям, как показания давать на допросах", - рассказал суду следователь.

Дереву предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Вячеслав Дерев в 2011 - 2016 годы был членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики. До этого возглавлял ООО "Холдинг "Меркурий-Агро" и был депутатом Народного собрания КЧР.