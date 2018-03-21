В Москве один из грабителей получил огнестрельное ранение, оказав сопротивление полиции

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Полицейский применил табельное оружие при задержании троих подозреваемых в краже из машины на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс- службе ГУ МВД по Москве, один из злоумышленников был ранен.

"Сегодня около 05:00 мск на Косинском шоссе при задержании сотрудниками полиции троих граждан, подозреваемых в краже имущества из автомашины, последние оказали полицейским активное физическое сопротивление. Один из нападавших попытался завладеть огнестрельным оружием полицейского", - сообщили в пресс-службе.

Полицейский применил табельное оружие в отношении злоумышленника, который пытался скрыться, подозреваемый был ранен, ему оказали медицинскую помощь. По факту происшествия начата проверка.

Соучастники преступления доставлены в отдел полиции, похищенное имущество изъято. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.