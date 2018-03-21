МВД по Чечне разъяснило детали нападения на окраине Грозного

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в Старопромысловском районе Грозного накануне совершил нападение не на отдел полиции, как сообщают СМИ, а на сотрудника полиции, сообщил в среду сотрудник пресс-службы МВД по Чечне.

"Никакого нападения на отдел полиции не было. Было совершено вооруженное нападение на сотрудника полиции, в результате чего полицейский ранен, а нападавший уничтожен", - сказали в полиции.

По данным МВД по Чечне, раненый сотрудник является сотрудником отделения полиции №4 УМВД России по Грозному.

Ранее источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа сообщал ТАСС о нападении на отдел полиции в поселке Нефтемайск Старопромысловского района Грозного, в результате чего пострадал полицейский, а нападавшего ликвидировали.