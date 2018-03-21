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В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие

Происшествия
21 марта, 13:53 UTC+3

Специалисты не связывают ситуацию с городским полигоном "Ядрово"

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пятьдесят детей из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"По состоянию на 13:00 21 марта в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований", - уточнили в Минздраве Подмосковья, добавив, что специалисты не связывают обращения с местным полигоном бытовых отходов "Ядрово".

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в муниципалитете были госпитализированы 23 ученика с признаками отравления предположительно из-за резкого запаха сероводорода, который входит в состав свалочного газа. Пресс-служба местной администрации подтвердила, что ночью с 20 на 21 марта произошел очередной залповый выброс этого газа с полигона "Ядрово".

В пресс-службе Минздрава Подмосковья добавили, что, помимо пятерых госпитализированных детей, еще четверо с сыпью на коже были осмотрены дерматологом. Все обратившиеся к врачам дети сдали кровь на для исследования. Также в Волоколамск выехала бригада специалистов из Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, в состав которого входят инфекционист и невролог.

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