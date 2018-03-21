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Суд в Петербурге продлил домашний арест фигурантов дела "Зеоры"

Происшествия
21 марта, 14:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, марта. /ТАСС

Суд принял такое решение несмотря на то, что один из подозреваемых исчез из квартиры

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение о продлении домашнего ареста создателей и руководителей тренинговой организации "Зеора" Ольги и Виктора Маркеловых. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, такое решение суд принял несмотря на то, что Виктор Маркелов ранее исчез из квартиры, в которой находился под домашним арестом.

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"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ольги Маркеловой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ. Срок меры - 28 марта 2018 года. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Маркелова. Срок меры - 28 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания адвокат Маркелова попросил суд не обращать внимания на объявление в розыск своего подзащитного. По словам защитника, нет точных сведений о том, добровольно ли основатель "Зеоры" покинул место отбывания домашнего ареста. Кроме того, отметил адвокат, защиту не ознакомили с постановлением о розыске.

Дело "Зеоры"

Дело "Зеоры" началось в 2017 году, после самоубийства одной из клиенток организации, которая занималась тренингами личностного роста. По версии правоохранительных органов, в тренингах организации, которую основали супруги Маркеловы, присутствовали признаки психологического воздействия на людей, способного нанести вред их здоровью.

Сотрудники СК и ФСБ провели обыски по месту жительства фигурантов дела, а также в помещении, в котором проводились тренинги. Маркеловых задержали и поместили по домашний арест.

Об исчезновении Маркелова правоохранительные органы узнали 13 марта при проверке исполнения меры пресечения.

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