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Экс-сотрудников СИЗО в Орске осудили за избиение заключенного до смерти

Происшествия
21 марта, 15:07 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 21, марта. /ТАСС

Суд также направил в УФСИН Оренбургской области требование устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений

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ОРЕНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Орска признал виновными в гибели заключенного двух бывших сотрудников СИЗО-2 и приговорил их к лишению свободы, сообщила в среду прокуратура Оренбургской области.

"Суд признал виновными бывшего начальника оперативного отдела и бывшего заместителя начальника изолятора СИЗО-2 виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышении должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения, с причинением тяжких последствий"). Сотрудники СИЗО незаконно применили физическое насилие в отношении нескольких осужденных, в результате один из потерпевших получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - пояснили в прокуратуре.

Как уточнили в региональном следственном управлении СК РФ, 5 сентября 2013 года в больницу Орска из следственного изолятора №2 доставили 24-летнего заключенного, в тот же день он скончался. После этого правоохранители начали разбирательство. Тогда сотрудники СИЗО Евгений Шнайдер и Виталий Симоненко попытались скрыть следы преступления и даже придумали собственную версию: якобы заключенный выполнял строительные работы, и на него упали стройматериалы. Однако следователям удалось доказать виновность работников СИЗО.

"Суд приговорил Шнайдера к двум годам в колонии общего режима, он лишен права занимать определенные должности на один год. Симоненко приговорен четырем годам в колонии общего режима, он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах ФСИН сроком на два года", - уточнили в пресс-службе следственного управления.

Кроме того, суд направил в адрес УФСИН Оренбургской области постановление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

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