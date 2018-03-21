Крупный пожар в автосервисе в Подмосковье локализован

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в частном доме и автосервисе в Щелкове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 14:30 мск пожар локализован на площади 900 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

На Московской улице загорелся частный дом по всей площади - 80 кв. метров, после чего огонь перекинулся на кровлю автомойки. Эвакуация из зданий не проводилась. По предварительным данным, пострадавших нет.

Тушение пожара продолжается. На месте работают 43 человека и 12 единиц техники.