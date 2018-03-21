Один из пострадавших при взрыве газа в Мурманске находится в очень тяжелом состоянии

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Мурманске, находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщил в среду ТАСС представитель медсанчати "Севрыба".

"Состояние пострадавшего тяжелое. Угроза жизни остается", - сказал он.

Еще один пострадавший в результате инцидента - 11-летний мальчик, попавший в Мурманскую областную больницу, - также находится в реанимации. Как сообщили в приемной главврача медучреждения, состояние пациента стабильное, но в реанимации ребенок будет находиться не менее суток.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Свердлова в Ленинском округе Мурманска произошел вечером 20 марта, что привело к обрушению конструкций со второго по пятый этаж. Разрушенными оказались шесть квартир, в той или иной степени пострадали все 20 квартир в первом подъезде. На месте погиб мужчина 1969 года рождения, позже скончались еще два человека. Одного из пострадавший выписали из больницы в среду, 21 марта.