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Один из пострадавших при взрыве газа в Мурманске находится в очень тяжелом состоянии

Происшествия
21 марта, 15:51 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, марта. /ТАСС

По словам врачей, жизнь пациента по-прежнему под угрозой

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МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Мурманске, находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщил в среду ТАСС представитель медсанчати "Севрыба".

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"Состояние пострадавшего тяжелое. Угроза жизни остается", - сказал он.

Еще один пострадавший в результате инцидента - 11-летний мальчик, попавший в Мурманскую областную больницу, - также находится в реанимации. Как сообщили в приемной главврача медучреждения, состояние пациента стабильное, но в реанимации ребенок будет находиться не менее суток.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Свердлова в Ленинском округе Мурманска произошел вечером 20 марта, что привело к обрушению конструкций со второго по пятый этаж. Разрушенными оказались шесть квартир, в той или иной степени пострадали все 20 квартир в первом подъезде. На месте погиб мужчина 1969 года рождения, позже скончались еще два человека. Одного из пострадавший выписали из больницы в среду, 21 марта.

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