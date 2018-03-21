Следствие прекратило уголовное преследование курганского фермера за GPS-трекер

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Органы следствия прекратили уголовное преследование фермера из села Лопатки Лебяжьевского района Курганской области, которого судили за приобретение GPS-трекера для слежения за теленком. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления, ввиду того, что после возвращения уголовного дела в прокуратуру и проведения ряда следственных действий не было собрано доказательств о наличии у гражданина умысла, направленного на негласное получение информации", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Курганской области Мария Мельникова.

О фермере из села Лопатки Курганской области рассказали президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 14 декабря. Васильев, отец четверых детей, который является инвалидом III группы из-за бронхиальной астмы, заказал из Китая GPS-трекер "Мини А8", чтобы следить за теленком. Устройство запрещено к свободному обороту на территории России в связи с наличием признаков отнесения к специальным техсредствам для негласного получения информации.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в помещении "Почты России" в селе Лопатки при получении почтового отправления, ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

В декабре 2017 года уголовное дело в отношении фермера Евгения Васильева по ходатайству государственного обвинителя было возвращено в прокуратуру Лебяжьевского района.