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В больницах Тамбова после отравления газом остаются 14 человек

Происшествия
21 марта, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Врачи оценивают состояние пострадавших как нормальное

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Четырнадцать из 22 госпитализированных жителей поселка Калиничи Тамбовского района с признаками отравления газом продолжают лечение в больницах, остальных выписали домой, сообщил ТАСС представитель пресс-службы администрации региона Игорь Чеханов.

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"Врачи пока оставляют в больницах девять детей и пять взрослых. В их числе четверо взрослых, которых перевели из реанимации в обычную палату. Итого 14 человек, их состояние нормальное, угрозы жизни нет. Ранее было 22 пострадавших, но восемь взрослых уже выписаны домой", - сказал он.

Более 20 человек, среди которых девять детей, во вторник поздно вечером госпитализировали в Тамбов в областную и детскую больницы из поселка Калиничи Тамбовского района с признаками отравления. По одной из версий, местные жители купили и привезли в поселок баллоны с газом, для того чтобы разобрать и сдать их на металлолом. При попытке во дворе одного из строений спустить газ из баллонов жители в соседних домах почувствовали себя плохо и вызвали врачей. По данным регионального Роспотребнадзора, в пробах воздуха на месте ЧП нормы по серной кислоте оказались превышены в три раза, по бутанолу - более чем в 100 раз.

Поселок Калиничи Тамбовского района является многонациональным населенным пунктом, в нем проживают около 1 тыс. человек, в том числе цыганская диаспора, а также курды-езиды, русские, украинцы и другие. Как уточнил руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов, полиция устанавливает, кто и где приобрел баллоны с газом, из-за которых отравились люди. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

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