Во Франции прогремел взрыв на химическом заводе

ТАСС, 21 марта. Два человека были госпитализированы в результате взрыва в среду на заводе немецкой химической компании Brenntag в коммуне Сэн-Сюльпис-ля-Пуант (департамент Тарн) во Франции. Об этом сообщила префектура департамента на своей странице в Twitter.

"В 9:45 подземный резервуар взорвался в Сэн-Сюльпис-ля-Пуант на предприятии компании Brenntag, специализирующейся на реализации промышленных химических продуктов. Авария произошла в процессе чистки резервуара, который был пустым в момент взрыва. Возможной причиной [взрыва] мог стать недостаток вентиляции, так как до этого в резервуаре находился этилацетат (бесцветная летучая жидкость - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В префектуре также отметили, что двое пострадавших были доставлены в больницу.

В результате происшествия, было прервано железнодорожное сообщение между городами Альби и Тулузой. Местные власти рекомендовали близлежащим школам не выпускать учеников на улицу. На месте происшествия прибыла полиция, работают пожарные расчеты. Причины взрыва выясняются.