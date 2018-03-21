Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Во Франции прогремел взрыв на химическом заводе

Происшествия
21 марта, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Префектура департамента Тарн сообщает о двух пострадавших

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 марта. Два человека были госпитализированы в результате взрыва в среду на заводе немецкой химической компании Brenntag в коммуне Сэн-Сюльпис-ля-Пуант (департамент Тарн) во Франции. Об этом сообщила префектура департамента на своей странице в Twitter.

"В 9:45 подземный резервуар взорвался в Сэн-Сюльпис-ля-Пуант на предприятии компании Brenntag, специализирующейся на реализации промышленных химических продуктов. Авария произошла в процессе чистки резервуара, который был пустым в момент взрыва. Возможной причиной [взрыва] мог стать недостаток вентиляции, так как до этого в резервуаре находился этилацетат (бесцветная летучая жидкость - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В префектуре также отметили, что двое пострадавших были доставлены в больницу.

В результате происшествия, было прервано железнодорожное сообщение между городами Альби и Тулузой. Местные власти рекомендовали близлежащим школам не выпускать учеников на улицу. На месте происшествия прибыла полиция, работают пожарные расчеты. Причины взрыва выясняются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов