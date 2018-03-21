Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чехия выдала России бывшего полицейского, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток

Происшествия
21 марта, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

По версии следствия, Григорий Карлов через посредников получал крупные взятки за непривлечение к ответственности взяткодателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бывший руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области в Волгодонске Григорий Карлов, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, экстрадирован из Чехии. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Сегодня, 21 марта, по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Чешской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Григория Карлова. Органами следствия он обвиняется по ч. 3, ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ", - сообщил Куренной.

По версии следствия, с апреля 2013 года по апрель 2014 года Карлов, являясь руководителем отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Волгодонска, через посредников получал крупные взятки за непривлечение к административной и уголовной ответственности взяткодателей. Также обвиняемый похитил и продал изъятый в ходе проверки алкоголь.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, Карлова уволили в 2014 году "по отрицательным основаниям".

Карлов скрылся от органов следствия, покинул территорию России и был объявлен в розыск. В июне 2016 года он был обнаружен на территории Чехии. Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в феврале 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чехия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов