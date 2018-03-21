Чехия выдала России бывшего полицейского, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бывший руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области в Волгодонске Григорий Карлов, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, экстрадирован из Чехии. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Сегодня, 21 марта, по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Чешской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Григория Карлова. Органами следствия он обвиняется по ч. 3, ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ", - сообщил Куренной.

По версии следствия, с апреля 2013 года по апрель 2014 года Карлов, являясь руководителем отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Волгодонска, через посредников получал крупные взятки за непривлечение к административной и уголовной ответственности взяткодателей. Также обвиняемый похитил и продал изъятый в ходе проверки алкоголь.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, Карлова уволили в 2014 году "по отрицательным основаниям".

Карлов скрылся от органов следствия, покинул территорию России и был объявлен в розыск. В июне 2016 года он был обнаружен на территории Чехии. Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в феврале 2018 года.