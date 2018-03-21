Под Белгородом погиб офицер, заслонивший солдата от взорвавшейся гранаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Офицер погиб в Белгородской области, заслонив собой солдата от взрыва случайно упавшей боевой гранаты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"20 марта на полигоне в Белгородской области во время проведения занятий по метанию боевых гранат из окопа погиб офицер одной из воинских частей", - говорится в сообщении.

При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. "Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом", - сообщили в ЗВО.

"В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал. Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось", - сообщили в пресс-службе.

В Западном военном округе добавили, что за героический поступок погибшего офицера представили к государственной награде.