Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Под Белгородом погиб офицер, заслонивший солдата от взорвавшейся гранаты

Происшествия
21 марта, 16:30 дата обновления: 21 марта, 16:33 UTC+3

Погибшего представили в государственной награде, сообщили в пресс-службе Западного военного округа

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Офицер погиб в Белгородской области, заслонив собой солдата от взрыва случайно упавшей боевой гранаты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Смотрите также

Из тела полковника Султангабиева, закрывшего солдата от взрыва гранаты, извлечены осколки

В Свердловской области полковник спас военнослужащего, закрыв собой гранату

"20 марта на полигоне в Белгородской области во время проведения занятий по метанию боевых гранат из окопа погиб офицер одной из воинских частей", - говорится в сообщении.

При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. "Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом", - сообщили в ЗВО.

"В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал. Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось", - сообщили в пресс-службе.

В Западном военном округе добавили, что за героический поступок погибшего офицера представили к государственной награде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Белгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов