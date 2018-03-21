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Прокуратура проведет проверку по фактам сообщений об отравлениях в Волоколамске

Происшествия
21 марта, 16:36 UTC+3

Проверка пройдет по поручению Генпрокуратуры РФ

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Всего к медикам обратились 57 школьников, которые предположили, что их самочувствие ухудшилось из-за неприятного запаха со свалки, заявил журналистам в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

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