Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Чечне возбудили дело из-за посягательства на жизнь сотрудников полиции

Происшествия
21 марта, 17:07 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 21, марта. /ТАСС

Правоохранители в ходе спецоперации ликвидировали четырех боевиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Следователи Чечни возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в спецоперации в Ачхой-Мартановском районе.

Ранее пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что во вторник вечером в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе в лесном массиве обнаружили и блокировали группу боевиков. В результате спецоперации сотрудников МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии четырех преступников нейтрализовали.

"В Чеченской Республике возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Вечером 20 марта сотрудниками полиции и Росгвардии в Ачхой-Мартановском районе были обнаружены четыре человека, вооруженные огнестрельным оружием. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление", - сообщается на канале СК РФ в Telegram.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов