В Чечне возбудили дело из-за посягательства на жизнь сотрудников полиции

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Следователи Чечни возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в спецоперации в Ачхой-Мартановском районе.

Ранее пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что во вторник вечером в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе в лесном массиве обнаружили и блокировали группу боевиков. В результате спецоперации сотрудников МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии четырех преступников нейтрализовали.

"В Чеченской Республике возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Вечером 20 марта сотрудниками полиции и Росгвардии в Ачхой-Мартановском районе были обнаружены четыре человека, вооруженные огнестрельным оружием. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление", - сообщается на канале СК РФ в Telegram.