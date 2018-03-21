Дело об отравлении неизвестным газом под Тамбовом передали из полиции в СК

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета (СК) по Тамбовской области займутся расследованием уголовного дела об отравлении неизвестным газом более 20 человек в поселке Калиничи. Дело следователям передали из регионального управления МВД, сообщили в среду в управлении СК по Тамбовской области.

"Дальнейшее расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами внутренних дел по факту отравления неизвестным газом более 20 человек (статья 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), ввиду общественного резонанса и причинения вреда здоровью детей будут проводить следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, вечером 20 марта в поселке Калиничи Тамбовского района произошла утечка неизвестного газа во время того, как 42-летний мужчина демонтировал металлические баллоны во дворе своего дома. Соседи, почувствовав резкий запах и ухудшение состояния здоровья, обратились за медицинской помощью. Всего в больницы областного центра с отравлениями либо ожогами дыхательных путей неизвестным газом госпитализировали более 20 человек, девять из них дети.

В пресс-службе администрации Тамбовской области ТАСС уточнили, что сейчас в больницах остаются 14 человек. Представитель пресс-службы Игорь Чеханов рассказал, что среди них четверо взрослых, которых перевели из реанимации в обычную палату. Состояние госпитализированных врачи оценивают как нормальное, угрозы жизни нет. Ранее было 22 пострадавших, но восьмерых взрослых уже выписали домой.

Поселок Калиничи является местом компактного проживания цыган. По одной из версий, предполагается, что местные жители привезли в поселок баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентили, после чего почувствовали себя плохо.