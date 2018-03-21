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NBC: установлена личность покончившего с собой подозреваемого в серии взрывов в Техасе

Происшествия
21 марта, 17:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, марта. /ТАСС

Это 24-летний Марк Энтони Кондитт

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НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Власти установили личность человека, подозреваемого в совершении серии взрывов в американском городе Остин (штат Техас) и покончившего с собой в ночь на среду. Это 24-летний Марк Энтони Кондитт, сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Ранее шеф полиции Остина Брайан Мэнли сообщил, что блюстителям порядка удалось выйти на след предполагаемого преступника. Полиции стало известно, что он остановился в отеле в небольшом населенном пункте Раунд-Рок, расположенном около Остина. Молодой человек попытался скрыться на автомобиле, но, поняв бесперспективность намерения оторваться от погони, съехал в кювет и привел в действие два взрывных устройства, находившихся в его машине. Одного сотрудника спецназа отшвырнуло взрывной волной, сам Кондитт скончался.

Со 2 марта в Остине прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли двое человек, еще четверо ранены. В трех случаях взрывные устройства были спрятаны в посылках, которые находили у своих домов местные жители. Еще одна бомба, снабженная растяжкой, была установлена на дороге. Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

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