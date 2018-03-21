В Ростове СК возбудил дело после гибели девушки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели девушки в Ростове-на-Дону из-за падения на нее дерева, сообщила в среду пресс-служба управления.

"Следственным отделом по Кировскому району города Ростов-на-Дону следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду днем дерево упало на пешеходную часть улицы Пушкинской, задев девушку, которая от полученных травм скончалась. Следователи осмотрели место происшествия, установили очевидцев. Назначены экспертизы.