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В Ростове СК возбудил дело после гибели девушки

Происшествия
21 марта, 18:26 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, марта. /ТАСС

Следователи осмотрели место происшествия и установили очевидцев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели девушки в Ростове-на-Дону из-за падения на нее дерева, сообщила в среду пресс-служба управления.

"Следственным отделом по Кировскому району города Ростов-на-Дону следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду днем дерево упало на пешеходную часть улицы Пушкинской, задев девушку, которая от полученных травм скончалась. Следователи осмотрели место происшествия, установили очевидцев. Назначены экспертизы.

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