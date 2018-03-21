СК начал проверку по факту сообщений об отравлениях детей в Волоколамске

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту сообщений об отравлениях детей в Волоколамске, предположительно, после выброса сероводорода на свалке "Ядрово". Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, распространенной в СМИ и получившей широкий общественный резонанс, о госпитализации несовершеннолетних в Волоколамскую Центральную районную больницу с диагнозом отравление газом, предположительно, после выброса сероводорода на полигоне ТБО в деревне Ядрово", - сообщила Врадий.

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Всего к медикам обратились 57 школьников, которые предположили, что их самочувствие ухудшилось из-за неприятного запаха со свалки, заявил журналистам в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам сообщений об отравлениях граждан в Волоколамске.