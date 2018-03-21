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СК начал проверку по факту сообщений об отравлениях детей в Волоколамске

Происшествия
21 марта, 18:16 UTC+3

Причиной отравлений, предположительно, стал выброс сероводорода на свалке "Ядрово"

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту сообщений об отравлениях детей в Волоколамске, предположительно, после выброса сероводорода на свалке "Ядрово". Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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"Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, распространенной в СМИ и получившей широкий общественный резонанс, о госпитализации несовершеннолетних в Волоколамскую Центральную районную больницу с диагнозом отравление газом, предположительно, после выброса сероводорода на полигоне ТБО в деревне Ядрово", - сообщила Врадий.

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Всего к медикам обратились 57 школьников, которые предположили, что их самочувствие ухудшилось из-за неприятного запаха со свалки, заявил журналистам в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам сообщений об отравлениях граждан в Волоколамске.

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