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В Башкирии суд изъял у экс-сотрудника ФСИН квартиру, не подтвержденную доходами

Происшествия
21 марта, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Прокурорскую проверку организовали после обнаружения в квартире чиновника расписок о выдаче займов почти на 9 млн рублей

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Суд в Уфе изъял у бывшего сотрудника УФСИН четырехкомнатную квартиру, не подтвержденную официальными доходами. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

"Прокуратура Республики Башкортостан в судебном порядке добилась обращения в доход государства дорогостоящего имущества, приобретенного на неустановленные доходы бывшим сотрудником регионального управления ФСИН, - сообщили в Генпрокуратуре. - Прокурорская проверка соблюдения чиновником антикоррупционного законодательства была организована после обнаружения в его квартире расписок о выдаче займов почти на 9 млн рублей". Расписки обнаружили при обыске в рамках расследования уголовного дела, по которому он проходил свидетелем.

"Установлено, что в 2013 году мужчина приобрел четырехкомнатную квартиру площадью свыше 78 кв. м и гараж в микрорайоне "Зеленая Роща" Уфы общей стоимостью около 4,5 млн рублей. При этом его официальных доходов было недостаточно для покупки данной дорогостоящей недвижимости", - говорится в сообщении. Октябрьский суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры об изъятии недвижимости.

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