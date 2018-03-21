В Ростове-на-Дону осудили планировавшего воевать на стороне ИГ в Сирии жителя Сочи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд признал жителя Сочи виновным в попытке присоединиться к террористам ИГ ("Исламское государство" - организация запрещена в России), приговорив его к девяти годам заключения. Об этом сообщила официальный представитель суда Алена Катькало.

"Судом установлено, что сочинец Анзор Магамадов с ноября 2015 года по август 2016 года через интернет определил маршрут следования в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ", - сказала Катькало.

Для этого в августе 2016 года он приобрел железнодорожный билет до Сухума в Абхазии, откуда в дальнейшем намеревался проследовать в Сирию через Грузию и Турцию.

Кроме того, суд посчитал доказанным факт, что он незаконно перевозил в автомобиле в Сочи огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Магамадова задержали 14 августа 2016 года.

Исходя из текста приговора, его признали виновным в попытке примкнуть к террористам и незаконной перевозке оружия и боеприпасов. Он проведет девять лет в колонии общего режима.