Суд до 19 мая арестовал сотрудника ФСБ по подозрению в получении 6 млн рублей взятки

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) арестовал на два месяца сотрудника ФСБ России Николая Комарова, подозреваемого в получении взятки в 6 млн рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Комарова меру пресечения в виде содержания под стражу на срок до 19 мая", - огласил судья Валерий Гудзенко.

В ходе судебного заседания Комаров заявил, что не признает вину.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что военное следственное управление СК РФ по Москве расследует уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащих управления "М" ФСБ России Владимира Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ России Николая Комарова, а также заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Юрия Васильева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка в особо крупном размере"), а также в отношении граждан А. Сеидова и А. Караева по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

Как отметил собеседник агентства, Безруков, Комаров и Васильев сформировали группу для получения взятки в особо крупном размере от Сеидова и Караева за совершение в пользу представляемых ими иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, действий, связанных с постановкой их на миграционный учет. По словам источника, Комаров взял на себя обязательство по непосредственному получению денег от взяткодателей, Безруков за счет авторитета занимаемой должности и иных возможностей сотрудника ФСБ должен был осуществлять общее покровительство и попустительство по службе, гарантируя безопасность организованной группы, Васильев организовал оформление иностранных граждан на миграционный учет. С декабря 2017 года по настоящее время они получили от Сеидова и Караева взятку в особо крупном размере в сумме более 6 млн рублей.