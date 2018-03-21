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Суд арестовал сотрудника управления "М" ФСБ по подозрению в получении крупной взятки

Происшествия
21 марта, 19:33 дата обновления: 21 марта, 19:40 UTC+3

По версии следствия, Владимир Безруков получил более 7,5 млн за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) в среду заключил под стражу сотрудника управления "М" ФСБ России Владимира Безрукова по делу о получении взятки в более чем 7,5 млн рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании Безрукову меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласил решение судья.

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Ранее по этому делу был арестован на два месяца сотрудник оперативного управления ЦИБ ФСБ Николай Комаров.

Кроме Безрукова и Комарова по делу проходит замначальника отдела по вопросам миграции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Юрий Васильев (все трое подозреваются в получении взятки в особо крупном размере - ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также А. Сеидов и А. Караев, подозреваемые по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

Согласно материалам дела, Безруков, Комаров и Васильев сформировали группу для получения взятки в особо крупном размере от Сеидова и Караева за постановку на учет трудовых мигрантов. По версии следствия, Комаров взял на себя обязательство по непосредственному получению денег от взяткодателей, Безруков за счет авторитета занимаемой должности и иных возможностей сотрудника ФСБ должен был осуществлять общее покровительство и попустительство по службе, гарантируя безопасность организованной группы, Васильев организовал оформление иностранных граждан на миграционный учет. Как утверждает следствие, с декабря 2017 года по настоящее время фигуранты дела получили от Сеидова и Караева взятку в особо крупном размере в сумме более 7,5 млн рублей.

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