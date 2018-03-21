СМИ: полиция проводит обыск в доме подозреваемого в серии взрывов в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Власти в среду проводят обыск в доме родителей 24-летнего Марка Энтони Кондитта, покончившего с собой при попытке задержания по подозрению в совершении серии взрывов в городе Остин (штат Техас). Об этом сообщил новостной ресурс Austin American-Statesman.

По его данным, Кондитт работал наладчиком компьютеров, а позднее в фирме Crux Semiconductor в Остине. Его должность позволяла закупать, заказывать доставку и получать товары, необходимые Crux Semiconductor. Некоторые товары пригодны для изготовления взрывных устройств. Для их заказа онлайн требовалась личная подпись, по которой полиция вышла на след и установила личность злоумышленника.

Дом, в котором молодой человек жил с родителями, он построил самостоятельно вместе с отцом в городке Флугервил с населением около 47 тыс. человек. Стоимость этого жилья на рынке приближается к $69 тыс. Кондитт получил образование в домашних условиях. В блогах местного колледжа остались его посты, согласно которым, американец отрицательно относился к однополым бракам и абортам, но поддерживал применение смертной казни для наказания преступников.

Полиция минувшей ночью провела операцию по задержанию подозреваемого в небольшом населенном пункте Раунд-Рок, расположенном около Остина. Молодой человек попытался скрыться на автомобиле, но, поняв бесперспективность намерения оторваться от погони, съехал в кювет и привел в действие два взрывных устройства, находившихся в его машине.

Со 2 марта в Остине прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли двое человек, еще четверо ранены. В трех случаях взрывные устройства были спрятаны в посылках, которые находили у своих домов местные жители. Еще одна бомба, снабженная растяжкой, была установлена на дороге. Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx Corp. в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.