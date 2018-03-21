Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. В столице произошло обрушение здания, находящегося на реконструкции, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Произошло частичное обрушение здания на Трубной улице, д. №31, которое находится на реконструкции", - сказал собеседник агентства.

Площадь разрушения составляет около 80 кв. м. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили об отсутствии пострадавших.

"По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет", - сообщили в ведомстве.

Движение по Трубной улице полностью перекрыли после частичного обрушения выселенного дома в центре Москвы.

В настоящий момент служба эвакуации транспортных средств освобождает улицу от машин, которые мешают подъезду специальной техники. "В результате обрушения части здания повреждены четыре автомашины", - сказал источник.