Глава СК взял на контроль проверку после ДТП с участием автобуса в Томске

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по факту ДТП с участием автобуса и грузовика в Кривошеевском районе Томской области, при котором погибли двое и пострадали 13 человек, сообщается в среду на официальном сайте СК РФ.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проведение доследственной проверки по данному факту (ДТП)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на трассе столкнулись грузовик и рейсовый автобус, ехавший из райцентра Колпашево в Томск. Оба водителя погибли, 13 пассажиров автобуса, девять из которых - подростки 15-17 лет, доставлены в Кривошеинскую районную больницу для проведения осмотра. Состояние их здоровья предварительно оценивается как удовлетворительное.