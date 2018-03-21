Суды Петербурга отправил в СИЗО семерых фигурантов дела о хищениях в автосалонах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Петербургские суды в среду отправили под стражу семь фигурантов дела о серии мошенничеств в автосалонах города, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщили, что злоумышленники создали организованную группу, чтобы похищать деньги у потенциальных покупателей автомобилей. Под видом представителей вымышленных автосалонов они общались с клиентами в нескольких офисах, где подписывали договоры купли-продажи, а также создавали видимость оформления кредитных договоров.

"В районные суды Санкт-Петербурга поступило 14 ходатайств об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу и одно ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организации преступного сообщества и участие в нем") <...> В удовлетворении одного ходатайства отказано (подозреваемую отпустили из-под стражи в зале суда - прим. ТАСС). Рассмотрение шести ходатайств отложено, остальные удовлетворены", - уточнили в пресс-службе.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга отметили, что в следственную группу вошли более 80 следователей, ходатайства о мере пресечения фигурантам поступили сразу в пять судов города.

По данным региональных СМИ, подозреваемые использовали схему, которая касалась покупки недорогих автомобилей. Когда покупатель оплачивал задаток, участники преступного сообщества сообщали ему, что выбранной машины уже нет, но есть другая, дороже. Если покупатель отказывался от предложенного варианта и пытался вернуть деньги, злоумышленники ему отказывали, ссылаясь на заведомо невыгодное для клиента условие договора, напечатанное мелким шрифтом.