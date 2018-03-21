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СК проводит проверку по факту регистрации 7 тыс. человек в одной из квартир Екатеринбурга

Происшествия
21 марта, 23:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области сообщила, что после возбуждения уголовного дела в квартире продолжали регистрировать людей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после обнаружения факта регистрации в одной из квартир в Екатеринбурге 7 тыс. человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга регионального СК России по сообщению средств массовой информации организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции в связи с регистрацией местным жителем в одной квартире порядка 7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова ранее сообщила, что сотрудники надзорного ведомства обнаружили в Екатеринбурге квартиру, где зарегистрировано почти 7 тыс. человек. Руководитель пресс-службы управления МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции возбудили и расследуют уголовное дело. Канатова, в свою очередь, добавила, что после возбуждения уголовного дела в квартире продолжали регистрировать людей.

Согласно информации в СМИ, дело возбудили в декабре 2016 года. Тогда в материалах говорилось о незаконной постановке на учет в квартире 57 человек, затем количество зарегистрированных увеличилось до 6,844 тыс. человек.

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