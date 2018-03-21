Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Полиция Подмосковья проводит проверку по факту громких хлопков в одном из частных домовладений в районе Рублево-Успенского шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

"По факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным источника ТАСС, речь идет о певце Витасе (Виталий Грачев). Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что певец на территории своего загородного дома в элитном поселке Барвиха устроил стрельбу. По данным источника ТАСС, Грачева доставили в отдел полиции для разбирательства, на него составили административный протокол.