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Sky: пилоту потерпевшего крушение в Шорхэме самолета предъявлены обвинения

Происшествия
21 марта, 23:59 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, марта. /ТАСС

Речь идет об инциденте 2015 года, в результате которого погибли 11 человек

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ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Британская Королевская прокурорская служба предъявила обвинения в непреднамеренном убийстве пилоту Энди Хиллу, выжившему после крушения самолета на авиашоу в Шорхэме. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News.

Хилл также официально обвиняется в создании угрозы безопасности воздушного судна. "После внимательно изучения доказательств я пришел к выводу, что существует достаточно оснований, чтобы обвинить господина Хилла в непреднамеренном убийстве одиннадцати человек в результате грубой халатности", - сказал прокурор Саймон Рингроуз.

22 августа 2015 года во время авиашоу в Шорхэме (графство Восточный Суссекс) истребитель-бомбардировщик конца 1940-х годов Hawker Hunter T7 при попытке выполнить "мертвую петлю" упал на шоссе близ взлетно-посадочной полосы. В результате погибли 11 человек, 15 пострадали.

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