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В Саратовской области при задержании подозреваемых ранение получил полицейский

Происшествия
22 марта, 1:08 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 22, марта. /ТАСС

Инцидент произошел в Энгельсском районе региона

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САРАТОВ, 22 марта. /ТАСС/. Полицейского ранили при задержании подозреваемых в особо тяжком преступлении в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД региона.

"В Энгельсском районе Саратовской области в районе села Красный Яр сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в особо тяжком преступлении: житель города Саратова 1963 года рождения и житель города Энгельса 1978 года рождения. При задержании сотруднику полиции 1989 года рождения, были причинены ранения различной степени тяжести, он был госпитализирован", - уточнили в ГУ МВД области.

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