В Саратовской области при задержании подозреваемых ранение получил полицейский

САРАТОВ, 22 марта. /ТАСС/. Полицейского ранили при задержании подозреваемых в особо тяжком преступлении в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД региона.

"В Энгельсском районе Саратовской области в районе села Красный Яр сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в особо тяжком преступлении: житель города Саратова 1963 года рождения и житель города Энгельса 1978 года рождения. При задержании сотруднику полиции 1989 года рождения, были причинены ранения различной степени тяжести, он был госпитализирован", - уточнили в ГУ МВД области.