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МВД возбудило дело по факту хищения экс-депутатом Госдумы 2,5 млрд рублей из банка

Происшествия
22 марта, 1:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц" бывшим депутатом Госдумы Вадимом Варшавским. Как сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемый в настоящее время задержан.

"Сотрудниками Главного следственного управления ГУМВД России по Москве совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд рублей, принадлежащих коммерческому банку", - сказала Волк, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц" задержан бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский. По данным ряда СМИ, в 2016 году было возбуждено уголовное дело о хищении из банка "Петрокоммерц". Следствие считает, что деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Варшавский.

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