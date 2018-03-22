Власти считают, что в Остине больше не осталось изготовленных злоумышленником бомб

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы в штате Техас считают, что в городе Остин и его окрестностях больше не осталось бомб, изготовленных местным жителем Марком Энтони Кондиттом, которого обвинили в осуществлении серии взрывов. Об этом заявил в среду сотрудник американского Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Фред Милановски на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

Как отметил Милановски, у властей "есть достаточные основания полагать, что в общественных местах больше не осталось" собранных Кондиттом взрывных устройств. Вместе с тем он призвал местных жителей на всякий случай проявлять бдительность. Ранее правоохранительные органы объявили, что проводят в окрестностях Остина и в ближайших почтовых отделениях поиски указанных бомб. Эта мера предосторожности была предпринята после самоубийства минувшей ночью 24-летнего Кондитта, обвиняемого в совершении серии взрывов в Остине и близ города Сан-Антонио.

Милановски также сообщил, что в одной из комнат в доме Кондитта были найдены компоненты для изготовления бомб, аналогичных тем, которые сработали в разных местах в городе в течение этого месяца. Шеф полиции Остина Брайан Мэнли в свою очередь констатировал, что власти пока не знают, какими мотивами руководствовался Кондитт.

Со 2 марта в Остине прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли двое человек, четверо ранены. В трех случаях взрывные устройства были спрятаны в посылках, которые находили у своих домов местные жители. Еще одна бомба, снабженная растяжкой, была установлена на дороге. Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx Corp. в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

Власти пришли к выводу, что за инидцентами стоял Кондитт. Полиция в ночь на среду провела операцию по его задержанию в небольшом населенном пункте Раунд-Рок, расположенном около Остина. Молодой человек попытался скрыться на автомобиле, но, поняв, что не сможет оторваться от погони, привел в действие два взрывных устройства, которые находились в его машине.