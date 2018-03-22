Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет рейса Москва - Владивосток совершил экстренную посадку из-за больного пассажира

Происшествия
22 марта, 2:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

Лайнер сел в Новосибирске

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Лайнер "Аэрофлота", следующий рейсом 1702 из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево (Новосибирск) для оказания медицинской помощи пассажиру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Владивосток.

"Рейс задерживается. Самолет сел в [аэропорту] Толмачево для оказания медицинской помощи. Одному из пассажиров стало плохо", - сказали в пресс-службе.

Рейс 1702 по расписанию должен приземлиться во Владивостоке в 12.20 по местному времени (05.20 мск). Как информировали в пресс-службе, самолет в настоящее время находится в Новосибирске и его прибытие задержится.

Смотрите также

Самолет Нальчик - Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за курильщика

Китайский авиалайнер совершил посадку в аэропорту Магадана из-за больного пассажира

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Красноярске

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Дождь" приостановил работу с Госдумой в связи с решением по Слуцкому
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
5
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
6
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
7
МВД возбудило дело по факту хищения экс-депутатом Госдумы 2,5 млрд рублей из банка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов