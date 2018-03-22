Злоумышленник в Остине оставил запись, разъясняющую его мотивы

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили видеозапись, на которой организатор серии взрывов в Остине (штат Техас) Марк Энтони Кондитт разъясняет свои мотивы, они, предположительно, не имеют отношения к терроризму и расовой ненависти. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции шеф полиции города Брайан Мэнли.

"Это примерно 25-минутная запись, на которой он говорит о том, что совершил. Я бы охарактеризовал это как признание", - отметил Мэнли. Он пояснил, что видео было обнаружено на телефоне 24-летнего Кондитта. Молодой человек в ночь на среду совершил самоубийство, когда понял, что не сможет скрыться от стражей порядка.

По словам Мэнли, на записи Кондитт описывает семь взрывных устройств, которые он собрал. "Я могу сказать, что он совсем не упоминает чего-либо, касающегося терроризма или ненависти", - констатировал шеф полиции. Как отметил Мэнли, у него сложилось впечатление, что Кондитт был "молодым человеком, сталкивавшимся с серьезными трудностями, который говорил о проблемах в личной жизни". По его словам, данные проблемы, вероятно, стали причиной того, что Кондитт пошел на преступления.

Со 2 марта в Остине прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли двое человек, четверо ранены. В трех случаях взрывные устройства были спрятаны в посылках, которые находили у своих домов местные жители. Еще одна бомба, снабженная растяжкой, была установлена на дороге. Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx Corp. в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

Власти пришли к выводу, что за инцидентами стоял Кондитт. Полиция в ночь на среду провела операцию по его задержанию в небольшом населенном пункте Раунд-Рок, расположенном около Остина. Молодой человек попытался скрыться на автомобиле, но, поняв, что не сможет оторваться от погони, привел в действие два взрывных устройства, которые находились в его машине.

Ранее власти заявляли, что рассматривают версии, согласно которым взрывы могут иметь отношение к терроризму. Кроме того, полиция не исключала, что взрывы могли быть организованы на почве расовой ненависти.