Колесная пара локомотива пассажирского поезда сошла с рельсов в Тверской области

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Колесная пара локомотива пассажирского поезда "Санкт-Петербург - Белгород" сошла с рельсов в Тверской области, никто не пострадал. Об этом сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по региону.

"По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда "Санкт-Петербург - Белгород". Пострадавших нет. Задержки движения нет, поезда следуют по второму пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сход произошел на перегоне Елизарово - Осечинка Октябрьской железной дороги. Ситуация находится на контроле ведомства.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД), на место ЧП направили восстановительный поезд со станции Бологое.

"После проведения восстановительных работ будет произведена замена электровоза поезда №119 для отправления пассажирского поезда далее по маршруту следования, время задержки поезда по месту может составить до 3 часов. На движение других поездов происшествие на данный момент не влияет", - пояснили там.

По уточненным данным ОЖД, на перегоне в Тверской области произошел не сход, а наезд на посторонний предмет одной тележки электровоза поезда Санкт-Петербург - Белгород при скорости 5 км/час.