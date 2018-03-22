Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колесная пара локомотива пассажирского поезда сошла с рельсов в Тверской области

Происшествия
22 марта, 7:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Колесная пара локомотива пассажирского поезда "Санкт-Петербург - Белгород" сошла с рельсов в Тверской области, никто не пострадал. Об этом сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по региону.

"По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда "Санкт-Петербург - Белгород". Пострадавших нет. Задержки движения нет, поезда следуют по второму пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сход произошел на перегоне Елизарово - Осечинка Октябрьской железной дороги. Ситуация находится на контроле ведомства.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД), на место ЧП направили восстановительный поезд со станции Бологое.

"После проведения восстановительных работ будет произведена замена электровоза поезда №119 для отправления пассажирского поезда далее по маршруту следования, время задержки поезда по месту может составить до 3 часов. На движение других поездов происшествие на данный момент не влияет", - пояснили там.

По уточненным данным ОЖД, на перегоне в Тверской области произошел не сход, а наезд на посторонний предмет одной тележки электровоза поезда Санкт-Петербург - Белгород при скорости 5 км/час.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тверская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
2
Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков
3
Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко
4
Times: "Лаборатория Касперского" раскрыла американскую программу для слежки в интернете
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Посольство РФ потребовало от США предоставить доказательства "незаконных действий" России
7
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов