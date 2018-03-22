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В Хабаровском крае полиция ищет пропавшую семью с четырьмя маленькими детьми

Происшествия
22 марта, 7:29 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 22, марта. /ТАСС

Семья не считалась асоциальной, а взрослые не увлекались алкоголем

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ХАБАРОВСК, 22 марта. /ТАСС/. Полиция ищет в Хабаровском крае пропавшую в Ульчском районе семью с четырьмя детьми, младшему из которых год. Об этом ТАСС сообщили в четверг в УМВД России по Хабаровскому краю.

"Глава сельского поселения обратилась в районный отдел полиции с сигналом о том, что люди уехали, никому ничего не сказав. Телефоны семьи тоже никому не известны. Люди замкнутые, возможно, решили сменить место жительства. Полиция их ищет уже на территории не только Ульчского района, но и всего Хабаровского края", - рассказали в УМВД.

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Там уточнили, что мужчину из этой семьи 5 и 6 марта видели в Комсомольске-на-Амуре, с 6 марта ни о взрослых, ни о детях ничего не известно.

Как сообщил агентству заместитель главы администрации Ульчского района по социальным вопросам Олег Шереметьев, семья исчезла после того, как ее начали проверять сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Старшего ребенка по заявлению родителей перевели на домашнее обучение. Спустя некоторое время его должны были привести на тестирование, однако этого не произошло.

"На отца ребенка инспектор ПДН составил по этому поводу протокол, после чего семья исчезла. Они незаметно ушли из села Мариинский рейд, где проживали, (входит в границы села Мариинское, Ульчский район - прим. ТАСС), бросив дом. Дом закрыт, зайти внутрь оснований нет", - сказал Шереметьев.

Он уточнил, что семья не считалась асоциальной, взрослые алкоголем не увлекались, продукты и дрова в доме имелись.

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