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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы

Происшествия
22 марта, 8:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Еще восемь человек были эвакуированы

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, один получил травмы, еще восемь человек были эвакуированы в результате пожара в квартире жилого дома на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже жилого дома по адресу: Загородное шоссе, дом 10, корпус 10", - сказал собеседник агентства.

По его словам, горела кухня, холл и комната на площади 15 кв. метров. Сейчас пожар потушен.

В пресс-службе ГУ МЧС России ТАСС подтвердили факт возгорания. "Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве в 07:39 мск, в 07:57 мск огонь был потушен", - сообщили в ведомстве.

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