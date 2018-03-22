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СК начал проверку в связи с пропажей семьи с четырьмя детьми в Хабаровском крае

Происшествия
22 марта, 9:09 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 22, марта. /ТАСС

Никто из членов семьи не выходит на связь

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ХАБАРОВСК, 22 марта. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю начало проверку после пропажи семьи с четырьмя детьми, сообщили в четверг ТАСС в ведомстве.

Семью ищут по всему региону. Трое взрослых, среди которых есть мужчина-инвалид, и четверо детей, старшему из которых около семи лет, внезапно уехали из села Мариинский рейд Ульчского района, где проживали.

Никто из членов семьи не выходит на связь, последний раз главу семейства видели в Комсомольске-на-Амуре в начале марта.

"Следствие проводит доследственную проверку по факту пропажи семьи. Устанавливаются все обстоятельства", - сказала и. о старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Светлана Беляцкая.

Как сообщили ТАСС в администрации поселения Мариинское, в состав которого входит село Мариинский рейд, взрослые члены семьи нигде не работали, жили на пособия пожилого мужчины-инвалида и на детские пособия.

"У семьи были долги. Они были должны жителям села, а также за электричество. За несколько дней до пропажи их хотели отключить от электричества", - сказала глава поселения Валентина Пищук.

Она добавила, что за семьей отмечались случаи жестокого обращения с детьми, один раз старшего ребенка видели с синяками на лице. Пищук уточнила, что из села семья уехала в середине февраля.

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