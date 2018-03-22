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СК начал проверку по факту схода колесных пар локомотива пассажирского поезда под Тверью

Происшествия
22 марта, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Пассажиры в результате инцидента не пострадали

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства схода с рельсов двух колесных пар локомотива пассажирского поезда в Тверской области. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"В настоящее время следствием организован и проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила она.

По предварительным данным, в четверг примерно в 05:40 утра на 376-м км перегона станций Елизаровка - Осечинка сошли с рельсов две колесные пары локомотива поезда сообщением Санкт-Петербург - Белгород.

Никто из пассажиров поезда не пострадал.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы.

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