Пять человек пострадали при столкновении автобуса и фуры в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Пять человек, по последним данным, пострадали при столкновении автобуса и грузовика в четверг утром в Ленинградской области. Ранее сообщалось о четырех пострадавших в аварии.

"Приблизительно в 08:10 на 636-м км автодороги "Россия" автобус ПАЗ остановился на остановке для высадки пассажиров, ... с ним совершил столкновение грузовой автомобиль Volvo, контейнеровоз. В автобусе пять человек получили травмы, среди них один несовершеннолетний. Состояние удовлетворительное", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Автодорога "Россия" - федеральная трасса М-10, проходящая по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.