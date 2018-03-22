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Около 300 человек пятый день ищут подростка, пропавшего в день рождения под Волгоградом

Происшествия
22 марта, 10:32 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 22, марта. /ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело

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ВОЛГОГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Ежедневно 200 сотрудников полиции, 50 военнослужащих и 40 волонтеров ведут поиски школьника, без вести пропавшего под Волгоградом в день своего 15-летия. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"С 18 марта ежедневно 200 сотрудников полиции, 50 военнослужащих и 40 волонтеров продолжают розыск без вести пропавшего в городе Волжском под Волгоградом 15-летнего школьника", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что 17 марта поздно вечером в полицию обратилась мама подростка. Она попросила помощи у полицейских в розыске ее сына Артема Ожиганова, который 16 марта в 17:00 мск ушел отмечать свой день рождения и не вернулся.

Как выяснилось, в тот день, после празднования дня рождения в одном из торговых центров Волжского, школьник вместе с друзьями вышли на улицу ждать такси. В какой-то момент подросток попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном и отошел, по словам товарища, на минутку, а затем не вернулся.

На сайтах областных управлений МВД и СК РФ разместили приметы пропавшего школьника, также полицейские и следователи обратились к населению с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь в розыске подростка. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту происшествия.

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