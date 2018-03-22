В Вологодской области при пожаре погиб один человек

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в деревянном жилом доме в городе Соколе Вологодской области, один человек погиб, еще одного госпитализировали. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В двухэтажном деревянном жилом доме на улице Молодежная в городе Соколе произошел пожар на площади 500 кв. метров. В результате погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Во время тушения эвакуировали шесть человек. 26 человек, проживающих в доме, переселили в пункт временно размещения. С ними работают психологи.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Вологодской области ТАСС подтвердили факт пожара. В настоящее время он ликвидирован. В тушении участвовали 19 пожарных.