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В Вологодской области при пожаре погиб один человек

Происшествия
22 марта, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Возгорание ликвидировали, жильцов дома переселил в пункты временного размещения

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в деревянном жилом доме в городе Соколе Вологодской области, один человек погиб, еще одного госпитализировали. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В двухэтажном деревянном жилом доме на улице Молодежная в городе Соколе произошел пожар на площади 500 кв. метров. В результате погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Во время тушения эвакуировали шесть человек. 26 человек, проживающих в доме, переселили в пункт временно размещения. С ними работают психологи.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Вологодской области ТАСС подтвердили факт пожара. В настоящее время он ликвидирован. В тушении участвовали 19 пожарных.

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