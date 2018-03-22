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Пограничники Приморья крупную партию контрафактных препаратов для спортсменов

Происшествия
22 марта, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Стоимость лекарств составляет более 7 млн рублей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Погрануправление ФСБ по Приморскому краю пресекло попытку ввоза в Россию крупной партии препаратов для спортсменов-бодибилдеров. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, изъято 7 тыс. ампул лекарственных средств, ввозимых под видом фирменных препаратов канадского производства "Somatropin 191 aa" и "ZPtropin" (гормоны роста, предназначенные для увеличения мышечной массы).

"По предварительной оценке Приморской торгово-промышленной палаты, стоимость изъятого составляет более 7 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

Проводится разбирательство, по результатам которого примут процессуальное решение.

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