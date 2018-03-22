Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Под Волгоградом грабителю с битой не удалось отнять деньги пенсионеров у почтальона

Происшествия
22 марта, 12:36 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 22, марта. /ТАСС

Женщина получила травмы, полиция разбирается во всех деталях инцидента

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 22 марта. /ТАСС/. В городе Дубовка Волгоградской области вооруженный битой злоумышленник напал на почтальона. Женщина дала отбор грабителю, который хотел похитить деньги пенсионеров, сообщили в четверг в пресс-службе Почты России.

"21 марта во дворе частного дома в городе Дубовке Волгоградской области было совершено нападение на почтальона Елену Коротину, которая доставляла пенсии и социальные пособия. Злоумышленник в маске напал на женщину и, ударив предметом, похожим на биту, попытался выхватить сумку с деньгами. Почтальон не растерялась и оказала сопротивление грабителю", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, несмотря на травмы, почтальон сумела удержать сумку и сохранить деньги. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, она находится в больнице. Руководство Волгоградского филиала Почты России решило поощрить почтальона за проявленную смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей.

Сейчас полиция устанавливает детали произошедшего и ищет скрывшегося с места преступления злоумышленника.

В Почте России уточнили, что подобные происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
На индексацию социальных пенсий с первого апреля направят 10 млрд рублей
4
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
5
Союз журналистов недоумевает в связи с решением комиссии Госдумы по этике по делу Слуцкого
6
Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков
7
Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов