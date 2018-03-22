Под Волгоградом грабителю с битой не удалось отнять деньги пенсионеров у почтальона

ВОЛГОГРАД, 22 марта. /ТАСС/. В городе Дубовка Волгоградской области вооруженный битой злоумышленник напал на почтальона. Женщина дала отбор грабителю, который хотел похитить деньги пенсионеров, сообщили в четверг в пресс-службе Почты России.

"21 марта во дворе частного дома в городе Дубовке Волгоградской области было совершено нападение на почтальона Елену Коротину, которая доставляла пенсии и социальные пособия. Злоумышленник в маске напал на женщину и, ударив предметом, похожим на биту, попытался выхватить сумку с деньгами. Почтальон не растерялась и оказала сопротивление грабителю", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, несмотря на травмы, почтальон сумела удержать сумку и сохранить деньги. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, она находится в больнице. Руководство Волгоградского филиала Почты России решило поощрить почтальона за проявленную смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей.

Сейчас полиция устанавливает детали произошедшего и ищет скрывшегося с места преступления злоумышленника.

В Почте России уточнили, что подобные происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.